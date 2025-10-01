Imenik podjetij
Luxoft
Luxoft Programski inženir Plače v Guadalajara Metropolitan Area

Programski inženir nadomestilo in Guadalajara Metropolitan Area pri Luxoft se giblje od MX$31.1K na year za L1 do MX$62K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in Guadalajara Metropolitan Area znaša skupaj MX$49.2K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Luxoft. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Začetna stopnja)
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
Regular Software Engineer
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
Senior Software Engineer
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
Lead Software Engineer
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
MX$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri Luxoft?

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Programski inženir at Luxoft in Guadalajara Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of MXMX$69,199. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Programski inženir role in Guadalajara Metropolitan Area is MXMX$49,222.

