Programski inženir nadomestilo in Guadalajara Metropolitan Area pri Luxoft se giblje od MX$31.1K na year za L1 do MX$62K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in Guadalajara Metropolitan Area znaša skupaj MX$49.2K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Luxoft. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
