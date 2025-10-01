Imenik podjetij
Luxoft
Luxoft Programski inženir Plače v Greater Los Angeles Area

Programski inženir nadomestilo in Greater Los Angeles Area pri Luxoft se giblje od $121K na year za L3 do $127K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in Greater Los Angeles Area znaša skupaj $120K.

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Začetna stopnja)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Regular Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Software Engineer
$121K
$121K
$0
$0
L4
Lead Software Engineer
$127K
$127K
$0
$0
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri Luxoft?

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Luxoft in Greater Los Angeles Area znaša letno skupno plačilo $130,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Luxoft za vlogo Programski inženir in Greater Los Angeles Area je $120,000.

