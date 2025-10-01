Imenik podjetij
Luxoft
  • Egypt

Luxoft Programski inženir Plače v Egypt

Programski inženir nadomestilo in Egypt pri Luxoft znaša EGP 25K na year za L2. Mediana yearnega nadomestila in Egypt znaša skupaj EGP 25K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Luxoft. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Začetna stopnja)
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L2
Regular Software Engineer
EGP 25K
EGP 24.4K
EGP 0
EGP 583
L3
Senior Software Engineer
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L4
Lead Software Engineer
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
EGP 160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri Luxoft?

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Найвищий пакет оплати для позиції Programski inženir в Luxoft in Egypt складає річну загальну компенсацію EGP 26,200. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Luxoft для позиції Programski inženir in Egypt складає EGP 24,750.

Drugi viri