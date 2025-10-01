Programski inženir nadomestilo in Bucharest Metropolitan Area pri Luxoft se giblje od RON 93.2K na year za L1 do RON 296K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in Bucharest Metropolitan Area znaša skupaj RON 141K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Luxoft. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***