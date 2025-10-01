Imenik podjetij
Luxoft
  • Bucharest Metropolitan Area

Luxoft Programski inženir Plače v Bucharest Metropolitan Area

Programski inženir nadomestilo in Bucharest Metropolitan Area pri Luxoft se giblje od RON 93.2K na year za L1 do RON 296K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in Bucharest Metropolitan Area znaša skupaj RON 141K.

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Začetna stopnja)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
Lead Software Engineer
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
RON 714K

Najnovejše prijave plač
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri Luxoft?

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Luxoft in Bucharest Metropolitan Area znaša letno skupno plačilo RON 295,833. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Luxoft za vlogo Programski inženir in Bucharest Metropolitan Area je RON 141,485.

