Luxembourg Institute of Science and Technology
Luxembourg Institute of Science and Technology Programski inženir Plače

Povprečno Programski inženir skupno nadomestilo in Luxembourg pri Luxembourg Institute of Science and Technology se giblje od €53.2K do €77.1K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Luxembourg Institute of Science and Technology. Nazadnje posodobljeno: 11/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

€60.3K - €70K
Luxembourg
Običajen razpon
Možen razpon
€53.2K€60.3K€70K€77.1K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Luxembourg Institute of Science and Technology?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Luxembourg Institute of Science and Technology in Luxembourg znaša letno skupno plačilo €77,149. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Luxembourg Institute of Science and Technology za vlogo Programski inženir in Luxembourg je €53,161.

Drugi viri