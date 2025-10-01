Imenik podjetij
Lutron Electronics
Lutron Electronics Programski inženir Plače v Philadelphia Area

Mediana Programski inženir nadomestila in Philadelphia Area pri Lutron Electronics znaša skupaj $108K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Lutron Electronics. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Mediani paket
Lutron Electronics
Software Engineer
Philadelphia, PA
Skupaj na leto
$108K
Raven
L2
Osnovna plača
$103K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
2 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Lutron Electronics?

$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Vključeni nazivi

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Programski inženir at Lutron Electronics in Philadelphia Area sits at a yearly total compensation of $119,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lutron Electronics for the Programski inženir role in Philadelphia Area is $97,000.

