Luminar Technologies
Luminar Technologies Strojni inženir Plače

Povprečno Strojni inženir skupno nadomestilo in United States pri Luminar Technologies se giblje od $115K do $163K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Luminar Technologies. Nazadnje posodobljeno: 11/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$131K - $155K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$115K$131K$155K$163K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Luminar Technologies so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri Luminar Technologies in United States znaša letno skupno plačilo $163,300. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Luminar Technologies za vlogo Strojni inženir in United States je $115,020.

