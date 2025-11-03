Imenik podjetij
Mediana Programski inženir nadomestila in United Kingdom pri Luminance znaša skupaj £69.1K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Luminance. Nazadnje posodobljeno: 11/3/2025

Mediani paket
company icon
Luminance
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
Skupaj na leto
£69.1K
Raven
Senior
Osnovna plača
£69.1K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Leta v podjetju
0-1 Leta
Leta izkušenj
2-4 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Luminance in United Kingdom znaša letno skupno plačilo £74,032. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Luminance za vlogo Programski inženir in United Kingdom je £69,077.

