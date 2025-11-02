Imenik podjetij
Lumentum
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Strojni inženir

  • Vse plače Strojni inženir

Lumentum Strojni inženir Plače

Mediana Strojni inženir nadomestila in United States pri Lumentum znaša skupaj $150K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Lumentum. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Mediani paket
company icon
Lumentum
Mechanical Engineer
San Jose, CA
Skupaj na leto
$150K
Raven
Senior
Osnovna plača
$133K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$6.8K
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
6 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Lumentum?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Lumentum so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Strojni inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri Lumentum in United States znaša letno skupno plačilo $225,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Lumentum za vlogo Strojni inženir in United States je $148,250.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Lumentum

Povezana podjetja

  • Ciena
  • CommScope
  • Harmonic
  • Vonage
  • Casa Systems
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri