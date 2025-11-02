Imenik podjetij
Lumentum
Lumentum Podatkovni analitik Plače

Povprečno Podatkovni analitik skupno nadomestilo in Canada pri Lumentum se giblje od CA$66.4K do CA$94.2K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Lumentum. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

CA$75.4K - CA$89.3K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
CA$66.4KCA$75.4KCA$89.3KCA$94.2K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Lumentum so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri Lumentum in Canada znaša letno skupno plačilo CA$94,208. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Lumentum za vlogo Podatkovni analitik in Canada je CA$66,355.

