Luma AI Plače

Plače Luma AI se gibljejo od $53,560 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $150,750 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Luma AI . Zadnja posodobitev: 11/26/2025