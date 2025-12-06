Imenik podjetij
Lotte
Lotte Oblikovalec produktov Plače

Povprečno Oblikovalec produktov skupno nadomestilo in Korea, South pri Lotte se giblje od ₩63.36M do ₩90.08M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Lotte. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$50.7K - $57.7K
Korea, South
Običajen razpon
Možen razpon
$44.7K$50.7K$57.7K$63.6K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Lotte?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Oblikovalec produktov pri Lotte in Korea, South znaša letno skupno plačilo ₩90,081,353. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Lotte za vlogo Oblikovalec produktov in Korea, South je ₩63,362,307.

