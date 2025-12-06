Imenik podjetij
Lotlinx
Lotlinx Analitik kibernetske varnosti Plače

Povprečno Analitik kibernetske varnosti skupno nadomestilo pri Lotlinx se giblje od CA$117K do CA$163K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Lotlinx. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$91.7K - $107K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
$84.7K$91.7K$107K$119K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Lotlinx?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Analitik kibernetske varnosti pri Lotlinx znaša letno skupno plačilo CA$163,230. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Lotlinx za vlogo Analitik kibernetske varnosti je CA$116,593.

