Imenik podjetij
Lotlinx
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Podatkovni znanstvenik

  • Vse plače Podatkovni znanstvenik

Lotlinx Podatkovni znanstvenik Plače

Povprečno Podatkovni znanstvenik skupno nadomestilo in Canada pri Lotlinx se giblje od CA$63.1K do CA$88.2K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Lotlinx. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$49.7K - $60.2K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
$45.9K$49.7K$60.2K$64.1K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Podatkovni znanstvenik prijavs pri Lotlinx za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Lotlinx?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Podatkovni znanstvenik ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Lotlinx in Canada znaša letno skupno plačilo CA$88,215. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Lotlinx za vlogo Podatkovni znanstvenik in Canada je CA$63,119.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Lotlinx

Povezana podjetja

  • Spotify
  • Tesla
  • Google
  • Apple
  • Stripe
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/lotlinx/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.