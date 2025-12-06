Imenik podjetij
Lorex
Lorex Poslovni analitik Plače

Povprečno Poslovni analitik skupno nadomestilo in United States pri Lorex se giblje od $56.7K do $82.6K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Lorex. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$65.1K - $74.2K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$56.7K$65.1K$74.2K$82.6K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Lorex?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovni analitik pri Lorex in United States znaša letno skupno plačilo $82,600. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Lorex za vlogo Poslovni analitik in United States je $56,700.

Drugi viri

