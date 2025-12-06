Imenik podjetij
Loot Labs Vodja produktov Plače

Povprečno Vodja produktov skupno nadomestilo in Canada pri Loot Labs se giblje od CA$168K do CA$229K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Loot Labs. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$132K - $157K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
$122K$132K$157K$167K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Loot Labs?

Najbolje plačan paket za Vodja produktov pri Loot Labs in Canada znaša letno skupno plačilo CA$229,448. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Loot Labs za vlogo Vodja produktov in Canada je CA$167,597.

