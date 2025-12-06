Imenik podjetij
Vodja produktov nadomestilo in United States pri Logitech se giblje od $177K na year za I3 do $316K na year za I6. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $235K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Logitech. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Razpored pridobivanja

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Logitech so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja produktov pri Logitech in United States znaša letno skupno plačilo $450,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Logitech za vlogo Vodja produktov in United States je $270,000.

