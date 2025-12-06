Vodja produktov nadomestilo in United States pri Logitech se giblje od $177K na year za I3 do $316K na year za I6. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $235K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Logitech. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$177K
$144K
$23.3K
$10K
I4
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Logitech so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/logitech/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.