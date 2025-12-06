Imenik podjetij
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
  • Plače
  • Strojni inženir

  • Vse plače Strojni inženir

Logitech Strojni inženir Plače

Strojni inženir nadomestilo in Taiwan pri Logitech se giblje od NT$1.68M na year za I3 do NT$2.48M na year za I4. Mediana yearnega nadomestila in Taiwan znaša skupaj NT$1.74M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Logitech. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$54.7K
$48.4K
$1.3K
$5.1K
I4
$80.9K
$71.4K
$3.2K
$6.3K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Logitech so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri Logitech in Taiwan znaša letno skupno plačilo NT$3,092,238. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Logitech za vlogo Strojni inženir in Taiwan je NT$2,102,334.

