Logitech
Logitech Industrijski oblikovalec Plače v San Francisco Bay Area

Mediana Industrijski oblikovalec nadomestila in San Francisco Bay Area pri Logitech znaša skupaj $133K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Logitech.

Mediani paket
company icon
Logitech
Senior Industrial Designer
Newark, CA
Skupaj na leto
$133K
Raven
I3
Osnovna plača
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
Bonus
$0
Leta v podjetju
9 Leta
Leta izkušenj
10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Logitech?

$160K

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Logitech so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Industrijski oblikovalec pri Logitech in San Francisco Bay Area znaša letno skupno plačilo $239,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Logitech za vlogo Industrijski oblikovalec in San Francisco Bay Area je $133,200.

