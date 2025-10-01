Imenik podjetij
Loggi Programski inženir Plače v Greater Sao Paulo

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Sao Paulo pri Loggi znaša skupaj R$152K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Loggi. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Mediani paket
company icon
Loggi
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Skupaj na leto
R$152K
Raven
L3
Osnovna plača
R$152K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Loggi?

R$880K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Prispevaj

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Loggi in Greater Sao Paulo znaša letno skupno plačilo R$302,208. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Loggi za vlogo Programski inženir in Greater Sao Paulo je R$162,485.

