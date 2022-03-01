Imenik podjetij
Loadsmart
Loadsmart Plače

Plače Loadsmart se gibljejo od $38,921 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $88,094 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Loadsmart. Zadnja posodobitev: 9/16/2025

$160K

Programski inženir
Median $71.9K
Vodja programskega inženiringa
Median $88.1K
Podatkovni znanstvenik
$60.3K

Oblikovalec izdelkov
$38.9K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Loadsmart so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Loadsmart je Vodja programskega inženiringa z letnim skupnim plačilom $88,094. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Loadsmart je $66,098.

