LKQ
LKQ Plače

Plače LKQ se gibljejo od $57,486 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $102,000 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri LKQ. Zadnja posodobitev: 9/16/2025

$160K

Programski inženir
Median $102K
Poslovni analitik
$57.5K
Analitik kibernetske varnosti
$72.3K

Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri LKQ je Programski inženir z letnim skupnim plačilom $102,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri LKQ je $72,271.

Drugi viri