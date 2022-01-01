Imenik podjetij
LivePerson
LivePerson Plače

Plače LivePerson se gibljejo od $24,097 skupnega letnega nadomestila za Administrativni asistent na spodnjem koncu do $402,000 za Vodja projekta na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri LivePerson. Zadnja posodobitev: 9/16/2025

$160K

Programski inženir
Median $86.9K
Vodja programskega inženiringa
Median $184K
Vodja tehniškega programa
Median $400K

Oblikovalec izdelkov
Median $132K
Administrativni asistent
$24.1K
Poslovni analitik
$54.8K
Služba za stranke
$137K
Podatkovni analitik
$62.4K
Vodja podatkovne znanosti
$235K
Podatkovni znanstvenik
Median $142K
Človeški viri
$143K
Informacijski tehnolog (IT)
$252K
Trženje
$120K
Vodja izdelkov
$132K
Vodja programa
$201K
Vodja projekta
$402K
Kadrovik
$166K
Arhitekt rešitev
$135K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri LivePerson je Vodja projekta at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $402,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri LivePerson je $139,395.

Drugi viri