Imenik podjetij
LiveIntent
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

LiveIntent Plače

Plače LiveIntent se gibljejo od $86,700 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $220,000 za Prodaja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri LiveIntent. Zadnja posodobitev: 9/15/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Prodaja
Median $220K
Podatkovni znanstvenik
$86.7K
Vodja izdelkov
$87.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Programski inženir
$99.5K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri LiveIntent je Prodaja z letnim skupnim plačilom $220,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri LiveIntent je $93,296.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za LiveIntent

Povezana podjetja

  • Qlik
  • Axway
  • Acquia
  • Jelli
  • WillowTree
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri