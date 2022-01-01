Imenik podjetij
Levi's
Plače Levi's se gibljejo od $25,761 skupnega letnega nadomestila za Tveganostni kapitalist na spodnjem koncu do $211,050 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu.

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Računovodja
$155K
Podatkovni znanstvenik
$51.6K
Trženje
$71.4K

Oblikovalec izdelkov
$151K
Vodja izdelkov
$211K
Programski inženir
$36.2K
Vodja programskega inženiringa
$70.7K
Tveganostni kapitalist
$25.8K
Najbolje plačana pozicija pri Levi's je Vodja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $211,050. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Levi's je $71,011.

Drugi viri