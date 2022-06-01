Imenik podjetij
Levi Ray & Shoup
Levi Ray & Shoup Plače

Mediana plače Levi Ray & Shoup je $154,690 za Programski inženir . Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Levi Ray & Shoup. Zadnja posodobitev: 11/27/2025

Programski inženir
$155K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Levi Ray & Shoup je Programski inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $154,690. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Levi Ray & Shoup je $154,690.

