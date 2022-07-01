Imenik podjetij
LevelTen Energy
LevelTen Energy Plače

Plače LevelTen Energy se gibljejo od $222,000 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $241,200 za Vodja tehniškega programa na zgornjem koncu. Zadnja posodobitev: 10/21/2025

Programski inženir
Median $222K

Full-Stack programski inženir

Vodja programskega inženiringa
$239K
Vodja tehniškega programa
$241K

Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri LevelTen Energy je Vodja tehniškega programa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $241,200. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri LevelTen Energy je $238,800.

Drugi viri