Lettuce Grow Plače

Plače Lettuce Grow se gibljejo od $109,450 skupnega letnega nadomestila za Vodja produktov na spodnjem koncu do $125,000 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Lettuce Grow . Zadnja posodobitev: 11/26/2025