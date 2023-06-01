Imenik podjetij
Let's Highlight
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Let's Highlight Plače

Plače Let's Highlight se gibljejo od $112,200 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $248,750 za Vodja produktov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Let's Highlight. Zadnja posodobitev: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Vodja produktov
$249K
Programski inženir
$112K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Let's Highlight je Vodja produktov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $248,750. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Let's Highlight je $180,475.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Let's Highlight

Povezana podjetja

  • Lyft
  • Coinbase
  • Square
  • Apple
  • Roblox
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/lets-highlight/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.