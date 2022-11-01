Imenik podjetij
Lessen
Lessen Plače

Plače Lessen se gibljejo od $119,400 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $298,500 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Lessen. Zadnja posodobitev: 10/21/2025

Programski inženir
Median $125K
Poslovni analitik
$129K
Oblikovalec izdelkov
$119K

Vodja izdelkov
$177K
Vodja programskega inženiringa
$299K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Lessen je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $298,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Lessen je $129,350.

Drugi viri