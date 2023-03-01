Adresár Spoločností
Leroy Merlin
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Leroy Merlin Platy

Platový rozsah Leroy Merlin sa pohybuje od $13,127 v celkovej kompenzácii ročne pre Prodaja na spodnom konci do $114,425 pre Oblikovalec izdelkov na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Leroy Merlin. Naposledy aktualizované: 8/13/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
Median $35.1K

Backend programski inženir

Vodja izdelka
Median $77.4K
Vodja znanosti podatkov
$27.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Znanstvenik podatkov
$16.1K
Oblikovalec izdelkov
$114K
Prodaja
$13.1K
Vodja razvoja programske opreme
$104K
Tehnični vodja programa
$53.4K
Tvegan kapitalist
$20.8K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Leroy Merlin, ir Oblikovalec izdelkov at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $114,425. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Leroy Merlin, ir $35,087.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Leroy Merlin

Súvisiace spoločnosti

  • Airbnb
  • Intuit
  • Snap
  • Stripe
  • SoFi
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje