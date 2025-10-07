Imenik podjetij
  • Plače
  • Arhitekt rešitev

  • Cloud Security Architect

Leidos Cloud Security Architect Plače

Cloud Security Architect nadomestilo in United States pri Leidos se giblje od $74K na year za T1 do $177K na year za T5. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Leidos. Nazadnje posodobljeno: 10/7/2025

Povprečna Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
T1
$74K
$73.3K
$333
$333
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$125K
$125K
$0
$0
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Cloud Security Architect pri Leidos in United States znaša letno skupno plačilo $205,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Leidos za vlogo Cloud Security Architect in United States je $118,000.

