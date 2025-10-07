Full-Stack programski inženir nadomestilo in United States pri Leidos se giblje od $84.4K na year za T1 do $233K na year za T6. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $98K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Leidos. Nazadnje posodobljeno: 10/7/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
