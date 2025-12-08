Imenik podjetij
Leena AI
Leena AI Vodja programskega inženirstva Plače

Povprečno Vodja programskega inženirstva skupno nadomestilo in India pri Leena AI se giblje od ₹6.79M do ₹9.27M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Leena AI. Nazadnje posodobljeno: 12/8/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$82.7K - $100K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$77.3K$82.7K$100K$105K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Leena AI?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Leena AI in India znaša letno skupno plačilo ₹9,266,343. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Leena AI za vlogo Vodja programskega inženirstva in India je ₹6,789,993.

Drugi viri

