Ledcor Plače

Plače Ledcor se gibljejo od $35,987 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $73,563 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Ledcor. Zadnja posodobitev: 9/14/2025

$160K

Gradbeništvo inženir
Median $62.3K
Vodja projekta
Median $46.5K
Poslovni analitik
$36K

Programski inženir
$73.6K
Pogosta vprašanja

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Ledcor ialah Programski inženir at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $73,563.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ledcor ialah $54,400.

Drugi viri