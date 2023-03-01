Imenik podjetij
LeasePlan
LeasePlan Plače

Plače LeasePlan se gibljejo od $10,235 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $159,100 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri LeasePlan. Zadnja posodobitev: 9/8/2025

$160K

Programski inženir
Median $90.6K
Poslovni analitik
$68.6K
Podatkovni analitik
$70.4K

Podatkovni znanstvenik
$10.2K
Oblikovalec izdelkov
$87K
Analitik kibernetske varnosti
$111K
Vodja programskega inženiringa
$159K
Arhitekt rešitev
$122K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri LeasePlan je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $159,100. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri LeasePlan je $88,797.

Drugi viri