Leapfin Plače

Plače Leapfin se gibljejo od $100,500 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $195,975 za Trženje na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Leapfin. Zadnja posodobitev: 9/14/2025

$160K

Trženje
$196K
Vodja izdelkov
$126K
Prodaja
$101K

Programski inženir
$119K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Leapfin je Trženje at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $195,975. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Leapfin je $122,513.

