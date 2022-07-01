Leap Services Plače

Plače Leap Services se gibljejo od $79,849 skupnega letnega nadomestila za Poslovni razvoj na spodnjem koncu do $277,380 za Vodja produktov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Leap Services . Zadnja posodobitev: 11/22/2025