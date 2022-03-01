Imenik podjetij
LeanIX
LeanIX Plače

Plače LeanIX se gibljejo od $57,897 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $101,654 za Svetovalni upravni strokovnjak na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri LeanIX. Zadnja posodobitev: 9/14/2025

$160K

Programski inženir
Median $69.4K
Svetovalni upravni strokovnjak
Median $102K
Informacijski tehnolog (IT)
$69.3K

Oblikovalec izdelkov
$57.9K
Vodja programskega inženiringa
$83.2K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri LeanIX je Svetovalni upravni strokovnjak z letnim skupnim plačilom $101,654. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri LeanIX je $69,396.

Drugi viri