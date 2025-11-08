Imenik podjetij
League
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir
  • E4

Programski inženir Stopnja

E4

Stopnje pri League

Primerjaj stopnje
  1. E3Engineer 1
  2. E4Engineer 2
  3. E5Senior Engineer 1
    4. Prikaži 4 Več stopenj
Povprečje Letno Skupna plača
CA$122,677
Osnovna plača
CA$147,413
Delniški paket ()
CA$20,352
Bonus
CA$3,247
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Najnovejši vnosi plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Imate vprašanje? Vprašajte skupnost.

Obiščite skupnost Levels.fyi, kjer se lahko povezujete z zaposlenimi iz različnih podjetij, pridobite nasvete za kariero in še več.

Obiščite zdaj!

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za League

Povezana podjetja

  • TechSmith
  • HealthVerity
  • Calendly
  • ATPCO
  • Travelport
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri