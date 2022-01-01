League Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah League sa pohybuje od $68,665 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvoj poslovanja na spodnom konci do $150,750 pre Analitik kibernetske varnosti na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov League. Naposledy aktualizované: 8/12/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Backend programski inženir

Vodja izdelka
Median $120K
Vodja razvoja programske opreme
Median $150K

Razvoj poslovanja
$68.7K
Tekstopisec
$70.9K
Pravna služba
$144K
Oblikovalec izdelkov
$116K
Analitik kibernetske varnosti
$151K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v League je Analitik kibernetske varnosti at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $150,750. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v League je $132,102.

