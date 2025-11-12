Imenik podjetij
Mediana Backend programski inženir nadomestila in United States pri Lead Bank znaša skupaj $193K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Lead Bank. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025

Mediani paket
company icon
Lead Bank
Software Engineer
Sunnyvale, CA
Skupaj na leto
$193K
Raven
L4
Osnovna plača
$185K
Stock (/yr)
$7.8K
Bonus
$0
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
4 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Backend programski inženir pri Lead Bank in United States znaša letno skupno plačilo $268,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Lead Bank za vlogo Backend programski inženir in United States je $172,750.

