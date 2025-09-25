Imenik podjetij
LayerZero Labs
LayerZero Labs Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in Canada pri LayerZero Labs znaša skupaj CA$176K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete LayerZero Labs. Nazadnje posodobljeno: 9/25/2025

Mediani paket
company icon
LayerZero Labs
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Skupaj na leto
CA$176K
Raven
180000
Osnovna plača
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri LayerZero Labs?

CA$226K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri LayerZero Labs in Canada znaša letno skupno plačilo CA$409,190. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri LayerZero Labs za vlogo Programski inženir in Canada je CA$169,320.

