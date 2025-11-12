Full-Stack programski inženir nadomestilo in San Francisco Bay Area pri Lattice se giblje od $206K na year za L3 do $229K na year za L6. Mediana yearnega nadomestila in San Francisco Bay Area znaša skupaj $220K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Lattice. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
L3
$206K
$189K
$17.5K
$0
L4
$154K
$154K
$0
$0
L5
$254K
$214K
$40K
$0
L6
$229K
$229K
$0
$0
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Lattice so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
3 years post-termination exercise window.