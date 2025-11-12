Imenik podjetij
Lattice
UX oblikovalec nadomestilo in United States pri Lattice znaša $193K na year za L3. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $195K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Lattice. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025

Povprečna Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
L3
Product Designer I
$193K
$171K
$21.6K
$0
L4
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Lattice so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

3 years post-termination exercise window.



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za UX oblikovalec pri Lattice in United States znaša letno skupno plačilo $294,250. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Lattice za vlogo UX oblikovalec in United States je $173,250.

