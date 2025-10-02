Imenik podjetij
Latham & Watkins
Latham & Watkins Pravni oddelek Plače v New York City Area

Mediana Pravni oddelek nadomestila in New York City Area pri Latham & Watkins znaša skupaj $324K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Latham & Watkins. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Mediani paket
company icon
Latham & Watkins
Legal
New York, NY
Skupaj na leto
$324K
Raven
L3
Osnovna plača
$260K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$63.8K
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
2 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Latham & Watkins?

$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Pravni oddelek pri Latham & Watkins in New York City Area znaša letno skupno plačilo $455,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Latham & Watkins za vlogo Pravni oddelek in New York City Area je $315,000.

