Landor Plače

Plače Landor se gibljejo od $32,170 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $90,000 za Trženje na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Landor. Zadnja posodobitev: 9/7/2025

$160K

Trženje
Median $90K
Računovodja
$78.4K
Oblikovalec izdelkov
$32.2K

Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Landor is Trženje with a yearly total compensation of $90,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Landor is $78,390.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Landor

