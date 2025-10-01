Imenik podjetij
Lamoda
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Poslovni analitik

  • Vse plače Poslovni analitik

  • Moscow Metro Area

Lamoda Poslovni analitik Plače v Moscow Metro Area

Mediana Poslovni analitik nadomestila in Moscow Metro Area pri Lamoda znaša skupaj RUB 3.03M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Lamoda. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Mediani paket
company icon
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
Skupaj na leto
RUB 3.03M
Raven
L2
Osnovna plača
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 233K
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Lamoda?

RUB 13.36M

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Poslovni analitik ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Poslovni analitik bij Lamoda in Moscow Metro Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van RUB 7,801,600. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Lamoda voor de Poslovni analitik functie in Moscow Metro Area is RUB 3,031,156.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Lamoda

Povezana podjetja

  • Myntra
  • MATCHESFASHION
  • BIGGBY COFFEE
  • AJIO
  • Farfetch
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri