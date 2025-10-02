Imenik podjetij
Lam Research Programski inženir Plače v Greater Bengaluru

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Bengaluru pri Lam Research znaša skupaj ₹2.06M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Lam Research. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Mediani paket
Skupaj na leto
₹2.06M
Raven
L2
Osnovna plača
₹1.67M
Stock (/yr)
₹393K
Bonus
₹0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
3 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Lam Research?

₹13.94M

Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Lam Research so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)



Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Programski inženir at Lam Research in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹5,426,508. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Programski inženir role in Greater Bengaluru is ₹2,547,353.

Drugi viri