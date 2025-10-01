Imenik podjetij
Lam Research Process Engineer Plače v San Francisco Bay Area

Mediana Process Engineer nadomestila in San Francisco Bay Area pri Lam Research znaša skupaj $204K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Lam Research. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Mediani paket
company icon
Lam Research
Process Engineer
Fremont, CA
Skupaj na leto
$204K
Raven
L4
Osnovna plača
$167K
Stock (/yr)
$14K
Bonus
$23K
Leta v podjetju
4 Leta
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Lam Research?

$160K

Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Lam Research so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za jobFamilies.Process Engineer pri Lam Research in San Francisco Bay Area znaša letno skupno plačilo $242,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Lam Research za vlogo jobFamilies.Process Engineer in San Francisco Bay Area je $197,333.

Drugi viri